QUI CATANIA: Toscano, riflessioni su chi mandare in campo. Le ipotesi di formazione

Messe in archivio le polemiche post Altamura, il Catania si appresta ad affrontare il Foggia con una squadra decimata dalle assenze. Non è una novità, ma forse mai come questa settimana i rossazzurri devono fronteggiare un’emergenza davvero assoluta. Perchè tra i ben nove indisponibili (Bethers, Celli, Dalmonte, Di Tacchio, Guglielmotti, Inglese, Sturaro e gli squalificati Ierardi e Stoppa) c’è anche chi figura tra i convocati ma è alle prese con l’influenza (==>> l’elenco delle convocazioni al completo).

E’ il caso di Quaini, Lunetta e De Paoli. Le prossime ore stabiliranno quali siano le loro effettive condizioni e se, eventualmente, potranno stringere i denti e giocare. Bisogna anche valutare chi, tra i rientranti dall’infermeria, giocherà dal 1′ malgrado i pochi allenamenti svolti con la squadra in settimana. Vedi Di Gennaro, lo stesso Lunetta, Anastasio e Allegretto. Non a caso mister Toscano, in sala stampa, ha ammesso che sarà una notte lunga di riflessioni con dubbi di formazione che si protrarranno fino a poche ore dal fischio d’inizio.

Appare difficile, pertanto, ipotizzare quale undici rossazzurro scenderà in campo contro il Foggia. Ma vediamo quali soluzioni potrebbe considerare Toscano. A cominciare dal portiere. Dini, che in un’intervista ha spronato la squadra a dare il massimo per vivere in crescendo i restanti match in chiave playoff, a meno di sorprese difenderà i pali rossazzurri. Se Quaini non dovesse farcela, spazio a Del Fabro sul centro-destra con Di Gennaro e uno tra Allegretto e Gega (favorito quest’ultimo?) a completare il terzetto di difesa. Sulle corsie laterali, ecco Raimo e dovrebbe essere ballottaggio tra Anastasio e Lunetta. In alternativa verrebbe adattato Frisenna sulla corsia di destra, utilizzando Raimo nella fascia sinistra. In mezzo Frisenna o Luperini insieme con De Rose e Jimenez. Forti nuovamente a disposizione dopo avere giocato con la Primavera a Catanzaro.

Dubbi per Toscano anche in avanti. Se il febbricitante De Paoli non potrà scendere in campo, Corallo affiancherebbe Montalto, il quale sappiamo bene che ha disputato sin qui una stagione molto al di sotto delle attese, ma proprio il Foggia è la squadra a cui l’ex Casertana ha più volte segnato in carriera. Chissà che non possa rivitalizzarsi al cospetto dei satanelli. Nel corso dei 90′ possibile vedere all’opera anche altri ragazzi delle giovanili come gli attaccanti Privitera e D’Emilio. A prescindere dalle numerosissime defezioni, Toscano chiede a chiunque venga chiamato in causa di assicurare presenza, fame e la giusta cattiveria agonistica sopperendo nel migliore dei modi alle criticità.

Arbitrerà l’incontro Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessio Miccoli (Lanciano) e Roberto Meraviglia (Pistoia). Quarto ufficiale Lucio Felice Angelillo (Nola). In tv non è prevista la copertura gratuita della partita, a cui potranno assistere i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

