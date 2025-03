SERIE B: panchina da un mese per Castellini, in attesa dell’esordio

Non era sul mercato, rientrava nel progetto tecnico del Catania ma la volontà del calciatore ha fatto la differenza. Trasferimento al Pisa voluto fortemente da Alessio Castellini, che ambiva a giocarsi le sue carte in un ambizioso club di categoria superiore. La società etnea non si è opposta al desiderio del jolly difensivo bresciano, dando l’ok per il passaggio ai toscani nell’ambito di un’operazione da circa un milione di euro.

Castellini si è messo immediatamente a disposizione del suo nuovo gruppo di lavoro. Lo ha fatto con entusiasmo ritrovando Filippo Inzaghi, allenatore che ai tempi del Brescia gli permise di allenarsi con i grandi, quando militava nelle giovanili. Da quando Castellini fa parte della rosa nerazzurra, è trascorso poco più di un mese ma ancora non è arrivato il momento dell’esordio in Serie B.

Nel frattempo il Pisa occupa il secondo posto in classifica ma è reduce da due sconfitte di fila, in generale da un periodo poco esaltante. Il difensore bresciano classe 2003 scalpita per scendere in campo e misurarsi nel palcoscenico della B, ricordando che il suo cartellino appartiene ancora al Catania, che lo ha ceduto nella finestra invernale del calciomercato in prestito con opzione e obbligo di riscatto in favore del Pisa, al verificarsi di determinate condizioni.

