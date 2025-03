SERIE C: anticipo, tris di gol del Giugliano contro la Turris

Finisce 3-1 l’anticipo della 29a Giornata del girone C di Serie C Giugliano-Turris. Prevedibile vittoria dei padroni di casa al cospetto dei corallini, i quali potrebbero avere disputato la loro ultima gara stagionale avviandosi (a meno di sorprese) verso l’esclusione dal campionato (idem il Taranto). Giugliano avanti di tre gol nel primo quarto d’ora di gara con Demirovic, D’Agostino e Nepi. Al 62′ la Turris accorcia le distanze con Boli, alla sua prima rete in campionato. Nel finale ospiti in inferiorità numerica per l’espulsione di Ndiaye (secondo giallo). Giugliano che sale a quota 44 punti in classifica, ma ricordiamo che la vittoria dei tigrotti verrebbe annullata in caso di cancellazione della Turris dal torneo.

