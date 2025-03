SERIE C – Cicerelli (Ternana): “Sto vivendo la migliore stagione in carriera”

Campionato memorabile finora per l’esterno offensivo sinistro Emmanuele Cicerelli, formalmente ancora di proprietà del Catania, in prestito ma che può essere riscattato dalla Ternana a fine stagione. “Questa è la mia migliore stagione come dicono i numeri. E’ motivo d’orgoglio per me. Mi trovo da Dio in questo ambiente, in questa squadra. Qui a Terni ho trovato il contesto che mi esalta. Io alla fine faccio quello che mi chiedono di fare in campo, poi ovviamente il mio provo a metterlo come ho sempre fatto. Quest’anno sta andando così e sono contento”, le parole di Cicerelli ai microfoni di picenotime.it.

In maglia rossazzurra, quando venne acquistato nella sessione invernale del calciomercato 2023/24, mise a segno 3 gol realizzando 2 assist. Oggi, in rossoverde, continuando l’ottimo percorso intrapreso si avvicina a quota 20 gol e 10 assist. Numeri impressionanti, mai registrati in carriera dove la stagione più proficua a livello personale è stata quella vissuta nel 2016/17 tra le fila della Paganese, in Lega Pro, con 6 gol conditi da 5 assist.

