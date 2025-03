SERIE C: dal Picerno al Crotone, quattro vittorie casalinghe negli anticipi della 34a Giornata

Disputati quattro anticipi valevoli per la 34a Giornata del girone C di Serie C. Il Messina si aggiudica il confronto con il Team Altamura, imponendosi per 3-1: Luciani (5′) e Petrucci (31′) a segno nel primo tempo, poi ancora Luciani fa centro ad inizio ripresa (46′), nel finale Onofrietti (85′) accorcia le distanze. Tutto facile per la Casertana, che travolge il Foggia con il risultato di 4-0 al “Pinto”: marcatori Egharevba (18′), Proia (44′), Vano (53′) e Bunino (67′).

Altro poker, quello che il Crotone ha rifilato al malcapitato Latina allo “Scida”. Reti di Murano (29′), Tumminello (47′), Rispoli (60′) e Gomez (77′). L’altro successo casalingo lo firma il Picerno, vittorioso per 2-0 al cospetto del Sorrento allenato dall’ex rossazzurro Giovanni Ferraro: nel quarto d’ora finale decidono l’incontro i gol di Graziani (75′) e De Ciancio (90′).

CLASSIFICA IN ATTESA DELLE GARE DOMENICALI

1.Avellino 60

2.Audace Cerignola 58

3.Monopoli 53

4.Crotone 51

5.Benevento 46

6.Potenza 44

7.AZ Picerno 44

8.Catania 44 (-1)

9.Giugliano 38

10.Cavese 38

11.Juventus Next Gen 38

12.Team Altamura 34

13.Trapani 32

14.Sorrento 32

15.Foggia 30

16.Latina 28

17.Casertana 25

18.ACR Messina 19 (-4)

DOMENICA 30 MARZO

15.00, Audace Cerignola – Monopoli

15.00, Trapani – Catania

17.30, Potenza – Giugliano

19.30, Avellino – Benevento

