SERIE C – Macchia (Pres. Potenza): “VAR e riforma temi fondamentali. Senza cambiamenti concreti lascerò il calcio”

Donato Macchia, presidente del Potenza, ha parlato della necessità di una riforma per la Lega Pro con annessa introduzione dello strumento del VAR:

“Ne ho parlato con il presidente Marani. Noi investiamo risorse vere nel calcio e pretendiamo rispetto. Se la Lega Pro è il terreno di crescita degli arbitri, allora è fondamentale dotarli di strumenti adeguati. Il VAR consentirebbe loro di rivedere le decisioni e migliorare. Ci vorrebbero 230mila euro a club”, ha dichiarato a La Nuova Tv.

Aggiungendo: “Meglio spendere questi soldi per uno strumento utile a migliorare il gioco che prendere un giocatore in più. La Serie C è l’entry-level del professionismo, ma non può essere trattata diversamente rispetto a Serie A e B. Non può diventare uno sport diverso. Non si tratta di favorire qualcuno, ma di garantire equità. Siamo una delle 60 società e abbiamo lavorato molto per riqualificare il nostro club. Ma se non ci saranno regole certe e un cambiamento concreto, con grande amarezza, confermo che lascerò il calcio. Il VAR e la riforma della Lega Pro sono due temi fondamentali”.

