SERIE C – Mancini ci riprova con la Lucchese: “Pellegrino nello staff”. Sul tentativo a vuoto col Catania: “Sono ancora in causa…”

Di recente il suo nome è stato accostato alla Ternana e all’Ascoli quale figura interessata all’acquisizione dei rispettivi club. Dopo l’ennesimo tentativo a vuoto, Benedetto Mancini ci riprova con la Lucchese. Lo stesso imprenditore laziale ha preannunciato l’inserimento nello staff, tra gli altri, del Direttore Sportivo ex Catania Maurizio Pellegrino. Mancini non evoca bei ricordi dopo avere anche provato ad acquisire (con gli esiti che conosciamo) il Calcio Catania. Prima ancora Giarre, Fano, Latina, Rieti, Taranto, Palermo e altre società di Serie C. Queste le parole di Mancini ai microfoni de Il Tirreno:

“Volevo comprare la Ternana mesi addietro, ma aveva troppi debiti. Ho trattato anche l’Ascoli dell’amico Pulcinelli, ma ho rinunciato. D’Andrea e Pellegrino saliranno a Lucca all’inizio della prossima settimana quando ci presenteremo ufficialmente in conferenza una volta avvenuta la trascrizione del passaggio alla Camera di Commercio. Preciso che non ho mai fatto fallire nessuno”.

“Latina e Catania li ho acquistati, ma sono stato vittima di raggiri tanto è vero che sono ancora in causa perché al tribunale etneo sono bloccati tre assegni circolari da 400mila euro depositati a garanzia dal notaio. Nel 2022 avevo costituito la Fc Catania 1946 fondata per rilevare il club rossoazzurro (la pec di Mancini è ancora FcCatania1946@legalmail.it) e mi hanno comunicato una data e un orario sbagliato per effettuare il rogito (ma i giudici della sezione fallimentare del Tribunale etneo non avevano ritenuto credibili le sue garanzie, ndr)“.

“Al Latina ho rimesso soldi e sono stato riconosciuto vittima di una truffa e non sono stato inibito dalla Figc (Mancini per il crac del Latina del 2017 è stato rinviato a giudizio, assieme ad altre persone, nel 2023 per bancarotta fraudolenta e riciclaggio e il processo è ancora pendente dopo un nuovo rinvio, ndr) e per quanto riguarda Giarre e Rieti si tratta società dilettantistiche che hanno un regime particolare e dove la situazione debitoria spesso è complessa e di difficile interpretazione”.

