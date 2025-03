SERIE C – Petrone: “Catania, c’erano i presupposti per un torneo di vertice ma spero che Toscano ritrovi il giusto equilibrio”

Mario Petrone, che fu allenatore del Catania per un brevissimo periodo nella stagione 2016/17, ai microfoni di TuttoC.com parla del campionato rossazzurro:

“Sono tifoso di tutte le realtà dove ho allenato. Un peccato per il Catania, perché c’erano i presupposti per fare un campionato di vertice. Non è facile ristrutturarsi e vincere subito al primo anno. Ci vogliono tante componenti. Per esempio neanche il Benevento le ha ritrovate. Il Girone C è difficile e d’altro canto è un piacere vedere sognare una realtà come il Cerignola. Sono situazioni che ho vissuto in prima persona: se crei l’alchimia giusta tra tutte le componenti, puoi arrivare fino alla fine. Anche l’Avellino, se tira dritto senza intoppi da qui alla fine, è una delle favorite. Tornando al Catania, spero che Mimmo Toscano possa ritrovare l’equilibrio giusto e la continuità che possano far concludere la stagione in crescendo. I rossazzurri hanno tutte le qualità per giocarsela ai playoff”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***