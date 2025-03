SERIE C: Playoff al via a maggio, le date

La Lega Pro ha diffuso il calendario delle partite valide per la Fase Finale del Campionato Serie C NOW per la stagione sportiva 2024-2025. Ecco di seguito riportate le date di Playoff e Playout:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 10 MAGGIO 2025

Gara di Ritorno SABATO 17 MAGGIO 2025

