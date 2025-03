SERIE C: posticipo, vince la Cavese. Tutti i risultati e la classifica aggiornata

Dopo l’esito del posticipo Cavese-Casertana, vinto di misura dai padroni di casa con gol di Vitale nel primo tempo, va in archivio la 29a Giornata del Girone C di Serie C. Riepiloghiamo di seguito risultati e marcatori dei rispettivi incontri con la classifica aggiornata.

RISULTATI

Audace Cerignola 1-0 Trapani

8′ Capomaggio

Avellino 2-1 Juventus Next Gen

3′ Lescano (A), 9′ Guerra (J), 30′ Lescano (A)

Benevento 1-1 Sorrento

73′ Biagetti (S), 80′ Starita (B)

Catania 1-1 Foggia

67′ Sarr (F), 76′ Anastasio (C)

Cavese 1-0 Casertana

21′ Vitale

Giugliano 3-1 Turris

5′ Demirovic (G), 10′ D’Agostino (G), 15′ Nepi (G), 62′ Boli (T)

Monopoli 2-1 ACR Messina

26′ Dell’Aquila (A), 47′ Pellegrini (M), 69′ Grandolfo (M)

Potenza 2-2 AZ Picerno

10′ Caturano (P), 22′ Nicoletti (A), 31′ Maiorino (A), 55′ Caturano (P)

Taranto – Crotone (rinviata)

Team Altamura 1-1 Latina

54′ Leonetti (T), 90’+3 Crecco (L)

CLASSIFICA

1. Audace Cerignola 60

2. Avellino 55

3. Monopoli 52

4. Benevento 49

5. Potenza 47

6. *Crotone 46

7. Giugliano 44

8. Trapani 42

9. AZ Picerno 41

10. Catania 41 (-1)

11. Sorrento 39

12. Cavese 36

13. Foggia 36

14. Juventus Next Gen 36

15. Team Altamura 35

16. Latina 31

17. Casertana 28

18. ACR Messina 25

19. Turris 6 (-11)

20. *Taranto -6 (-19)

*Taranto-Crotone rinviata

