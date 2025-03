SERIE C: risultati e classifica in attesa delle gare domenicali. Catania a -4 dal Potenza

In attesa che il turno domenicale completi il quadro della 30a Giornata del girone C di Serie C, vediamo i risultati maturati nel sabato calcistico con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

SABATO 8 MARZO

ACR Messina 0-1 Avellino

38′ Sounas

Latina 1-4 Catania

52′ Ekuban (L), 54′ Montalto (C), 71′ Jimenez (C), 84′ Jimenez (C), 90’+3 Saccani aut. (C)

Trapani 0-1 Monopoli

81′ Miceli

Juventus Next Gen 1-2 Team Altamura

13′ Leonetti (T), 60′ Pietrelli (J), 76′ Grande (T)

Potenza 2-2 Cavese

3′ Schimmenti (P), 30′ Petrungaro (P), 37′ Fella (C), 66′ Fella (C)

DOMENICA 9 MARZO

15.00, Foggia – Sorrento

15.00, AZ Picerno – Audace Cerignola

17.30, Crotone – Giugliano

19.30, Casertana – Benevento

CLASSIFICA

1. *Audace Cerignola 60

2. Avellino 58

3. Monopoli 52

4. *Benevento 46

5. Potenza 45

6. *Crotone 43

7. Catania 41 (-1)

8. *Giugliano 38

9. *AZ Picerno 38

10. Trapani 38

11. *Sorrento 35

12. Cavese 34

13. Juventus Next Gen 33

14. Team Altamura 32

15. *Foggia 30

16. Latina 27

17. *Casertana 22

18. ACR Messina 15 (-4)

19. Turris 5 (-11)

*in campo domenica

