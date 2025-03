SERIE C: Sacchi, arbitro di Messina-Catania, inserito tra i “fischietti” top della 32a Giornata

Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, giovane arbitro inquadrato nella CAN C dal 2021 e fratello del più noto Juan Luca (arbitro di Serie A), designato per la vittoriosa trasferta del Catania a Messina, valida per la 32a giornata di Serie C, è stato inserito tra i migliori “fischietti” del precedente turno di campionato nel girone C dal portale nazionale TuttoC.com. Nell’articolo a firma di Luca Esposito, il Sig. Sacchi ha ricevuto un ‘7’ in pagella: “Buona la prestazione dell’arbitro marchigiano, ben coadiuvato dai suoi assistenti, nell’atteso derby siciliano. Il ddg dimostra la giusta personalità, è preciso sia sotto il profilo tecnico che disciplinare. Corretti gli interventi sanzionati e i provvedimenti disciplinari assunti”, si legge.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***