SERIE C – Sarr (Foggia): “Stimolante segnare a Catania ma peccato non avere vinto”

Domenica scorsa allo stadio “Angelo Massimino” è arrivata la prima rete (in realtà palesemente irregolare) dell’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito al Foggia, Amadou Sarr. Il suo gol ha permesso ai satanelli di portarsi momentaneamente in vantaggio, prima che Anastasio fissasse il risultato sull’1-1. Questo il commento di Sarr ai microfoni di Foggia TV, secondo quanto evidenziato da foggiacalciomania.com

“Sono molto contento per il gol che cercavo da tempo. È stato importante aiutare la squadra, c’è il rammarico per non aver portato i tre punti a casa. Era stimolante scegnare a Catania e devo dire che mi porto a casa questo ricordo. Speriamo di segnare anche allo Zaccheria. Dedico questo gol alla mia famiglia e a Foggia che mi sostiene sempre, senza avermi mai giudicato. Cerco sempre di dare il mio contributo”.

