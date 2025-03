SERIE C: scattano i deferimenti previsti, in attesa della Turris

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Lucchese, ACR Messina, Taranto, Triestina, nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Erano attesi i deferimenti per questi club e sono arrivati. I prossimi step dovrebbero determinare una penalizzazione da scontare in campionato per le squadre citate mentre a Taranto ci si aspetta il successivo provvedimento dell’esclusione dal torneo. Un indizio, in tal senso, è rappresentato dal rinvio della gara col Crotone deciso dalla Lega Pro a seguito di segnalazione della Covisoc. In settimana dovrebbe anche scattare il deferimento della Turris, altro club che rischia seriamente di essere estromesso dalla competizione. Quella di Giugliano potrebbe essere stata l’ultima gara stagionale dei corallini.

