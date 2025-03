SERIE C – Stampa torrese: “Turris, ormai la radiazione è pura formalità”

Un ulteriore step burocratico che avvicina sempre più la Turris alla radiazione? Ormai sembra essere una mera formalità. Analogamente a quanto accaduto con il Taranto, la Lega Pro ha disposto il rinvio della prossima gara della Turris in virtù “dell’intervenuta notifica alla Società S.S. Turris Calcio dell’avviso di conclusione indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C”. Curiosamente, la partita in questione avrebbe dovuto disputarsi proprio contro il Taranto.

Come riportano i colleghi di tuttoturris.com, è chiaro che la Lega Pro non avrebbe adottato una misura così drastica senza elementi concreti che lasciano presagire l’esclusione definitiva del club gestito dalla Sport and Leisure di Ettore Capriola. Nei prossimi giorni la Procura Federale deferirà il caso al Tribunale Federale, che sancirà la cancellazione della Turris dal campionato e conseguente perdita dell’affiliazione.

