SERIE C: stravolta anche la classifica marcatori, ecco come cambia

L’esclusione prima del Taranto, poi della Turris ha comportato anche lo stravolgimento della classifica marcatori relativamente al girone C di Serie C, essendo stati invalidati gli incontri delle due squadre. Vediamo come cambia, anche alla luce dei risultati maturati mercoledì sera:

CLASSIFICA MARCATORI

16 GOL: Caturano (Potenza)

15 GOL: Lescano (3 Avellino/12 Trapani)

14 GOL: Tumminello (Crotone)

12 GOL: Patierno (Avellino)

11 GOL: Leonetti (Team Altamura), Salvemini (Audace Cerignola)

10 GOL: Gomez (Crotone), Inglese (Catania), Lanini (Benevento)

9 GOL: Fella (Cavese), Grandolfo (Monopoli), Guerra (Juventus NG)

8 GOL: Anatriello (3 Trapani/5 ACR Messina), Emmausso (Foggia), Manconi (Benevento), Oviszack (Crotone), Sounas (Avellino)

7 GOL: Energe (AZ Picerno), Murano (4 Crotone/3 Foggia), Musso (Sorrento), Petrungaro (3 Potenza/4 ACR Messina)

6 GOL: Schimmenti (Potenza)

5 GOL: Afena-Gyan (Juve NG), Balde (Giugliano), Capomaggio (Audace Cerignola), D’Auria (Potenza), Jallow (Audace Cerignola), Jimenez (Catania), Gori (Avellino), Luciani (ACR Messina), Palumbo (0 Avellino/5 Juventus NG)

4 GOL: Bruschi (Monopoli), De Cristofaro (Avellino), De Rosa (Giugliano), Lamesta (Benevento), Maiorino (AZ Picerno), Minesso (Team Altamura), Njambè (Giugliano), Padula (Giugliano), Perlingieri (Benevento), Rosafio (Potenza), Russo (Avellino), Silva (Crotone), Stoppa (Catania), Tascone (Foggia), Vazquez (Monopoli), Volpicelli (AZ Picerno)

3 GOL: Acampora (Benevento), Bernardotto (AZ Picerno), Bifulco (Trapani), Bolsius (Sorrento), Bulevardi (Monopoli), Carpani (Catania), Carretta (Casertana), Crecco (Latina), Cuppone (Audace Cerignola), D’Amico (Team Altamura), De Francesco (Sorrento), Fall (Trapani), Giron (Crotone), Grande (Team Altamura), Guglielmotti (Catania), Lunetta (Catania), Mazzocco (Foggia), Nepi (Giugliano), Paolucci (Audace Cerignola), Redan (Avellino), Rigione (Avellino), Rolando (Team Altamura), Sannipoli (3 Cavese/0 Avellino), Siatounis (Potenza), Silvestri (Trapani), Simonetti (Benevento), Sorrentino (Cavese), Vano (2 Casertana/1 Avellino), Visentin (Audace Cerignola), G. Vitale (Cavese), Zunno (Foggia)

2 GOL: Adzic (Juventus NG), Anastasio (Catania), Angileri (Monopoli), Berra (Benevento), Bianchi (Casertana), Capanni (Latina), Cargnelutti (Crotone), Castorani (Potenza), Celiento (Trapani), Ciuferri (0 Trapani/2 Giugliano), Cuccurullo (Sorrento), D’Agostino (Giugliano), Da Graca (Juventus NG), Damian (Casertana), De Paoli (1 Catania/1 Giugliano), Del Sole (Giugliano), Enrici (Avellino), Franco (AZ Picerno), Gala (Foggia), Giorgione (Giugliano), Kanoutè (Trapani), Mastroianni (Latina), Montalto (Catania), Pagliai (AZ Picerno), Peluso (Giugliano), Petermann (Latina), Petito (AZ Picerno), Pietrelli (Juventus NG), Proia (Casertana), Riccardi (Latina), Saio (Cavese), Semedo (Juventus NG), Silvestro (Foggia), Talia (Benevento), Tascone (Audace Cerignola), Todisco (0 Avellino/2 Sorrento), Udoh (Trapani), Vigliotti (Cavese), Viteritti (Monopoli), Viviani (Benevento), Volpe (Audace Cerignola)

1 GOL: Achik (Audace Cerignola), Anghelè (Juventus NG), Amaradio (Juventus NG), Biagetti (Sorrento), Bianchini (Audace Cerignola), Cagnano (Avellino), Calvano (Monopoli), Capellini (Benevento), Cardoni (AZ Picerno), Castellini (Catania), Celeghin (Giugliano), Cionek (Avellino), Ciotti (Trapani), Coccia (Audace Cerignola), Chiricò (Cavese), Cudrig (Juventus NG), D’Andrea (0 Audace Cerignola/1 Catania), D’Ausilio (Avellino), Deli (Casertana), Dell’Aquila (ACR Messina), De Santis (Team Altamura), De Sena (1 ACR Messina/Monopoli), Di Gennaro (Catania), Di Livio (Latina), Di Pasquale (Crotone), Di Renzo (Latina), Di Somma (Sorrento), Diop (Cavese), Egharevba (Casertana), Ekuban (Latina), Ercolano (Latina), E. Esposito (AZ Picerno), Felippe (Potenza), Franco (Team Altamura), Frascatore (Avellino), Gagliano (Audace Cerignola), Galletta (Casertana), Garofalo (ACR Messina), Gatti (Casertana), Ghisolfi (Potenza), W. Guerra (AZ Picerno), Ierardi (Catania), Kostadinov (Crotone), Ligi (Audace Cerignola), Mancini (Casertana), Manè (Team Altamura), Marranzino (Cavese), Martinelli (Audace Cerignola), Masala (Giugliano), Mazzeo (Potenza), Miceli (Monopoli), Minelli (Giugliano), Mutanda (Avellino), Ndoj (Latina), Nicoletti (AZ Picerno), Nocera (AZ Picerno), Ongaro (Trapani), Orlando (Foggia), Ortisi (Team Altamura), Oukhadda (Benevento), Pace (Monopoli), Paglino (Casertana), Palazzino (AZ Picerno), Palermo (Team Altamura), Panico (Avellino), Papadopoulos (Juve NG), Parodi (Foggia), Pedicillo (ACR Messina), Pellegrini (Monopoli), Peretti (Cavese), Pezzella (Cavese), Pinato (Benevento), Polidori (Sorrento), Quaini (Catania), Ricci (Crotone), Rillo (Potenza), R. Romano (Audace Cerignola), Ruggiero (Audace Cerignola), Sainz-Maza (Audace Cerignola), Salines (Foggia), Santarcangelo (0 Audace Cerignola/1 AZ Picerno), Sarr (Foggia), Scravaglieri (Latina), Selleri (Potenza), Simone (Team Altamura), Spini (Trapani), Starita (Benevento), Stensrud (Trapani), Stivanello (Juve NG), Tosca (Benevento), Verna (0 Trapani/1 Catania), Verrengia (Potenza), Vezzoni (Foggia), Vinicius (Crotone), M. Vitale (Crotone), Vitali (AZ Picerno), Vitiello (Sorrento), Vona (Latina), Yabrè (Monopoli), Yeboah (Monopoli), Zuppel (0 Latina/1 Trapani)

