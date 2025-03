SERIE C: Team Altamura fermato sul pari dal Latina

Terzo 1-1 di fila per il Team Altamura dopo i pareggi riportati con Monopoli e Catania. Anche stavolta i pugliesi si sono portati in vantaggio, nel match valido per la 29a Giornata del girone C di Serie C contro il Latina, facendosi raggiungere dalla formazione ospite.

Il solito Leonetti aveva portato in vantaggio i padroni di casa al minuto 54, nel corso della ripresa però la compagine pugliese ha subito gli assalti finali nerazzurri, vedendo premiata la loro generosità in pieno recupero. Pari all’ultimo respiro sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dall’ex Catania Ndoj, con colpo di testa di Crecco. Pochi secondi prima del triplice fischio il Latina ha sfiorato il successo con l’ex Catania ancora protagonista, calciando sopra la traversa da posizione favorevole la palla del possibile 1-2.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***