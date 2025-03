SORRIDE IL CATANIA: Lunetta fa piangere il Messina, passa di misura la squadra di Toscano

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Il derby siciliano Messina-Catania se lo aggiudica la squadra rossazzurra. Al “San Filippo-Franco Scoglio” vince il Catania di Mimmo Toscano, davanti a circa 4/5mila spettatori (accesso negato ai tifosi residenti nella provincia etnea, ndr) nel contesto di una gara non facile. I rossazzurri hanno affrontato un avversario per nulla dimesso, vivo, che ha messo il cuore in campo ma non è riuscito a frenare la voglia di tre punti dell’Elefante. Vittoria cercata, sofferta, ottenuta con spirito di sacrificio e compattezza. Secondo successo di fila per il Catania dopo la vittoriosa trasferta di Latina, sesto risultato utile consecutivo. Decisiva la rete di Lunetta al 16′ della prima frazione.

PRIMO TEMPO – Toscano schiera i suoi secondo il 3-4-2-1 impiegando Jimenez e Lunetta alle spalle di Montalto. Si rivedono Gega in difesa e Anastasio quarto di centrocampo. Pronti, via ed il Messina protesta per un presunto fallo di mano in area, ma l’arbitro non abbocca e fa bene. Risponde il Catania con una sortita offensiva che si conclude con girata di Raimo respinta dai difensori giallorossi. E’ un Messina che gioca con coraggio, ha il pallino del gioco ma quando il Catania parte in contropiede riesce a mettere in difficoltà la difesa peloritana.

Al 14′ Raimo trova la via del gol ma il laterale destro era in chiara posizione di fuorigioco e, dunque, si rivela corretta la decisione dell’arbitro di annullare la rete. E’ un buon momento per il Catania che insiste, preme sull’acceleratore e sfiora il vantaggio con Montalto, deviazione di tacco dell’attaccante su assist pregevole di Lunetta. Proprio quest’ultimo gonfia la rete al minuto 16: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, triangolazione tra Anastasio, Jimenez e Lunetta, con il tiro di prima intenzione dell’ex Lecco che si infila in fondo al sacco.

Cresce adesso il Catania sul piano dell’intensità. Ci prova anche Quaini, che spedisce il pallone sopra la traversa (28′). Poco dopo si rivede la formazione biancoscudata: bel movimento di Dell’Aquila che semina il panico nei pressi dell’area di rigore etnea, poi conclude fuori, non di molto.

SECONDO TEMPO – Messina più propositivo nel corso della ripresa, Catania che fatica ad uscire dalla propria metà campo, consentendo alla formazione di mister Banchini di far girare il pallone con ancora più frequenza e continuità. Catania che soffre la pressione messinese. Il neo entrato Tordini, in particolare, sale in cattedra ed al 50′ scocca un siluro da fuori area che si stampa sulla traversa. Attacca ancora il Messina: al 54′ ottimi riflessi di Dini che respinge il colpo di testa di Costantino in corner.

Troppo basso il baricentro rossazzurro in questa fase. Toscano prova a cambiare qualcosa con gli inserimenti di Dalmonte e De Paoli, mossa che sortisce effetti positivi perchè De Paoli conferma di essere un calciatore che lega bene il gioco, Dalmonte ha dato invece al Catania maggiore vivacità, qualità ed incisività in avanti. Al 68′ grande recupero di De Paoli, vede e serve Dalmonte che entra in area, tiro di pochissimo a lato con la deviazione decisiva di un difensore giallorosso.

Etnei ancora pericolosi (72′) con una lodevole iniziativa personale di Dalmonte, respinta di Krapikas in angolo. Il Messina prova a sfondare ma, dietro, lascia spazi invitanti al Catania che non ne approfitta nemmeno al minuto 78, quando De Paoli e Dalmonte s’incartano nel momento clou, non sfruttando una buona opportunità. Krapikas ha abbassato di nuovo la saracinesca, negando la gioia del raddoppio a Jimenez al 80′. Match spigoloso, il Catania non lo chiude sul 2-0 ma sa soffrire, respingendo gli assalti finali del Messina. In pieno recupero, un pò di nervosismo in campo e nelle due panchine. Ne fa le spese il team manager Matarazzo, espulso. Allo scadere dei 5′ di recupero concessi sorride il Catania, piange il Messina che perde punti importanti in chiave salvezza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***