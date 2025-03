STAMPA CAMPANA: “Benevento, attento anche alla risalita del Catania”

Crotone, Benevento, Potenza e Catania sono tutte lì in classifica, a distanza di pochi punti. Poi c’è l’AZ Picerno che ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente, sfidando proprio il Benevento. I colleghi de Il Mattino sottolineano l’esigenza per la squadra di Auteri di guardarsi anche alle spalle, quando si avvicina il momento di scendere in campo per la 33a Giornata.

“Da primi a quinti nel giro di poco più di 2 mesi, col rischio di diventare anche sesti: un tracollo inimmaginabile, figlio di scelte cervellotiche e valutazioni totalmente sbagliate sull’effettivo potenziale della squadra, ma anche della poca chiarezza sui reali obiettivi come dei difetti di comunicazione (ai limiti del corto circuito) tra staff tecnico e dirigenziale su mercato e rinforzi”, riporta il quotidiano. Si sottolinea anche di prestare attenzione al Catania “che da dietro risale minaccioso (è ad appena 2 lunghezze)”.

