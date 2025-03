STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, la squadra ha preso consapevolezza di quello che può fare”

Alcune riflessioni del giornalista e vice direttore di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’, dopo lo 0-0 interno del Catania contro il Crotone. Riportiamo di seguito un estratto:

“Si può sempre osare di più quando si gioca a calcio. Il pareggio riportato con il Crotone non è da buttare, rappresenta il settimo risultato utile consecutivo. Il Catania non vince in casa ormai dal 26 gennaio, questo vorrà pur dire qualcosa. Significa che questa squadra aspetta gli avversari, non fa la partita, non impone il suo gioco. La squadra sa quali sono i propri limiti, ha preso consapevolezza di quello che può fare e non“.

“Mentre in altre circostanze si è vista una squadra che, non dico osava di più, ma probabilmente era più incosciente nell’affrontare le situazioni, adesso ha più coscienza di quello che può fare. La classifica attuale rispecchia il valore espresso da una squadra che, a mio avviso, a questo punto della stagione può provare a raggiungere il quinto posto. Poi i playoff saranno un’altra storia, là dovrai non più misurare i propri limiti ma gettare il cuore oltre l’ostacolo“.

“In occasione della gara con il Crotone si è registrato più calore ed entusiasmo sugli spalti. Peccato che alla fine non si sia riuscito a far esplodere questa gioia in maniera piena, perchè una vittoria avrebbe veramente fatto salire alle stelle l’indice di gradimento dei tifosi. Questo è il momento in cui va preso tutto ciò che può essere preso. In questo campionato contano le vittorie sporche ma anche i pareggi per 1-1 o 0-0. Il Catania è tra le formazioni che ha pareggiato più spesso nel girone, se avesse tramutato 3-4 pareggi in vittorie oggi la classifica poteva essere diversa. E’ una stagione che ormai si è consolidata per il Catania, ma in generale il fattore campo non sta incidendo in maniera così evidente in questo campionato”.

