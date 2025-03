STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania poco cinico nel derby ma vittoria importante, adesso può guardare al quinto o quarto posto”

Alcune riflessioni del giornalista e vice direttore di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso delle trasmissioni ‘Diretta Stadio’ e ‘Anteprima Corner’, dopo l’1-0 esterno del Catania contro l’ACR Messina. Riportiamo di seguito un estratto:

“Il Catania nel primo tempo ha saputo sfruttare una delle occasioni prodotte contro un Messina che ha fatto quello che doveva fare, cercando in tutti i modi – nonostante le difficoltà che vive – di pareggiare. Il Catania non è riuscito a chiudere prima la gara, ha subito il ritorno del Messina soprattutto nella prima parte della ripresa, poi quando ha avuto l’occasione di affondare i colpi non lo ha fatto perchè ha mancato il gol del raddoppio con Jimenez, Dalmonte e in altre circostanze. Non è stato abbastanza cinico“.

“Nel secondo tempo con De Paoli e Dalmonte i rossazzurri non hanno più dato punti di riferimento al Messina. Non è stata una bella partita ma in genere i derby non sono mai belle partite perchè c’è molto nervosismo, tensione, si tradisce anche un pò di pressione sui giocatori di entrambe le squadre. Se proprio vogliamo trovare il cosiddetto pelo nell’uovo, il Catania la doveva chiudere, comunque questa vittoria significa tanto in proiezione playoff, portando a casa tre punti importantissimi perchè adesso la classifica è un pò diversa rispetto a qualche settimana fa, complici anche le esclusioni di Taranto e Turris. Il Catania può anche guardare ad un quinto – forse quarto – posto“.

