STAMPA LOCALE – Gagliano: “Il Catania deve ormai limitare i danni. Toscano fa delle valutazioni sul futuro”

Alcune considerazioni del giornalista e vice direttore di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo l’1-1 casalingo col Foggia. Riportiamo di seguito un estratto:

“Su tutti ha deluso Luperini, Frisenna nonostante sia un giocatore integro non ha dato quello che avrebbe potuto dare in mezzo al campo, Raimo si è visto poco sulla fascia. L’ingresso di Lunetta, invece, in qualche modo ha dato al Catania la possibilità di andare in area di rigore senza poter dare un punto di riferimento alla non insuperabile difesa del Foggia. Sono state rare le azioni offensive prodotte dal Catania in un certo modo. Credo che il problema vero del Catania in questo momento è quello di non crederci, di non credere davvero nelle potenzialità della squadra. Non dico che si presenta un problema di motivazioni – sarebbe veramente assurdo – ma l’approccio alla gara è stato un pò troppo soft”.

“Il Catania ormai deve chiudere la stagione pensando di limitare i danni. Se centra il piazzamento playoff, tutto di guadagnato. Altrimenti non c’è da fare un dramma perchè affrontarli da decimo, per quello che stiamo vedendo in questa stagione, sarebbe un ulteriore calvario per questa squadra. Se invece dovesse puntare ad un quinto posto magari le prospettive possono cambiare, ma anche col Foggia il Catania ha bruciato l’ennesima occasione. La media punti del Catania in questo momento è di un squadra che deve semplicemente raggiungere la salvezza”.

“Il limite della pazienza dei tifosi evidentemente è stato raggiunto. Nella campagna trasferimenti di gennaio il Catania avrebbe dovuto pensare soltanto all’acquisto di un altro attaccante perchè manca un’alternativa a Inglese. Tutti gli sforzi sul mercato andavano concentrati lì, al di là dei problemi rappresentati dal bilancio o delle difficoltà di operare”.

“Toscano ha detto che se non cambiano tante cose al Catania non serve? Probabilmente quando ha accettato di venire a Catania ha avuto determinate rassicurazioni e indicazioni, poi in estate ci sono stati dei problemi, sappiamo che quello che è stato promesso a Toscano non si è concretizzato. A dicembre prima della pausa Toscano aveva detto che urgeva un intervento nel reparto offensivo. Toscano mette insieme le cose ed evidentemente i conti non quadrano, allora fa delle valutazioni perchè è un allenatore vincente, ha vinto diversi campionati e qui c’era l’obiettivo di lottare per la vetta. Perdurando questa situazione Toscano evidentemente guarda ad altri lidi, a meno che per l’anno prossimo non garantiscano in maniera concreta che l’allenatore ex Cesena avrà la squadra dei suoi desideri”.

