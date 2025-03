STAMPA LOCALE – Mannisi: “Lunetta lo metterei sempre in campo. Calendario non semplice, a Trapani servirà una prova di grande spessore”

Concetto Mannisi, giornalista che scrive per il ‘Corriere dello Sport’, analizza la situazione in casa Catania nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor. Ecco quanto evidenziato:

“Tante volte siamo usciti con l’amaro in bocca dal Massimino, domenica scorsa un pò meno perchè ritengo che la prestazione ci sia stata. Il Catania stavolta ha osato, lo dico io che non credo di essere stato morbido in maniera particolare in questi mesi. Onestamente è un Catania in crescita. Ci sono dei giocatori che mi hanno convinto, alcuni dei quali che forse avevo in qualche maniera sottovalutato. Secondo me Ierardi ha fatto una partita straordinaria contro il Crotone. Lunetta si conferma calciatore importante. Quaini, anche se ogni tanto ha qualche piccola amnesia in fase difensiva, è un giocatore che nello schieramento di Toscano non può mancare“.

“Il Catania non ha acquistato dei centravanti veri, ‘golliferi’. In teoria Montalto era stato ingaggiato per fare il vice di Inglese. Non so se è stata una questione d’ambientamento, di infortuni, un normale decadimento fisico che ci può stare in relazione alla carta d’identità. Fatto sta che il Catania si è ritrovato scoperto enormemente in avanti, anzi bisogna dire grazie a Inglese che per un intero girone d’andata si è preso questa croce addosso e l’ha portata quanto più a lungo possibile con risultati insperati. Pensiamo un attimo se non fosse riuscito l’acquisto di Inglese. Speriamo possa rientrare presto e poi vediamo cosa accadrà”.

“Lunetta centravanti? Ci può stare. Può ricoprire tanti ruoli. Mi ha fatto un pò arrabbiare nel corso della stagione il mancato impiego di Lunetta anche quando era chiaramente in condizione, ma mi sembra di aver compreso che c’erano altri motivi alla base delle sue esclusioni dall’undici titolare. Uno che ha la capacità di strappare come Lunetta lo metterei sempre in campo, perchè ti garantisce di andare in superiorità numerica puntualmente, tra l’altro la porta la vede anche abbastanza bene”.

“Il Catania non ha un calendario semplicissimo per agguantare il quinto posto, non ce lo possiamo nascondere. A Trapani devi giocare una partita di grande spessore per tornare a casa con un risultato importante. Poi c’è l’Avellino e altre avversarie ostiche, la Cavese ed il Potenza in cui milita il bomber Caturano che, tra l’altro, segna spesso contro il Catania”.

