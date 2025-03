STAMPA LOCALE – Patanè: “Col Crotone partita importante, il Catania deve far tornare ad innamorare il proprio pubblico”

Riportiamo alcune considerazioni del giornalista Angelo Patanè ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Corner’ sul Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Reputo che, rispetto alle gare con Crotone e Trapani, quella di Messina avesse il coefficiente di difficoltà più alto, nell’ottica della circostanza che il Messina non aveva più nulla da perdere e tutto da guadagnare, giocava davanti a 7mila tifosi in un ambiente particolare contro un avversario con delle buone trame di gioco”.

“Adesso i rossazzurri affrontano il Crotone, compagine che sta cercando di sommare punti per insidiare le posizioni più alte della classifica e che vanta la batteria di attaccanti più forte di questo campionato. Il Catania finalmente non ha subito gol, questo può essere un fattore importante, ma quello fondamentale è il fatto di ritrovare il pubblico, che per un intervallo di tempo fin troppo lungo aveva fischiato la squadra”.

“Di contro il Catania deve metterci un pò di suo, perchè non è possibile che la formazione di Toscano faccia molti più gol in trasferta che in casa, trovandosi più a proprio agio lontano dal Massimino. Ancora questo Catania deve vivere l’effetto Massimino, deve far tornare ad innamorare il proprio pubblico. Tornare al gol, magari più di uno, e alla vittoria in casa può essere davvero la medicina giusta. Il Catania deve provare a battere il Crotone convincendo tutti quanti di essere una squadra che crede davvero in quello che sta facendo, di poter lottare fino in fondo. Domenica sarà una partita importante”.

