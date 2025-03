STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, distanza profonda da colmare tra la tifoseria e il club”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’, il collega Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo il pari interno con il Foggia. Ecco quanto evidenziato:

“Poco da rimproverare a chi è sceso in campo vista la situazione di straordinaria emergenza, con il Catania che si è ritrovato col solo Corallo a disposizione in attacco. Fare delle valutazioni sulla partita di domenica ci allontana secondo me da un’analisi onesta e completa. Mi sento di sottolineare, invece, questo scollamento profondo che ha registrato la partita col Foggia tra la tifoseria, dirigenza e proprietà del club. I fischi a cominciare dalla lettura delle formazioni, gli striscioni di contestazione, il fatto che tanti spettatori sono andati via dopo il gol del Foggia certificano un malcontento che deve assolutamente essere corretto ed emendato se ancora si vuole cercare di dare un senso a questa parte finale del campionato che, in linea teorica, può ancora restituire la possibilità di giocare con un organico degno di tale nome. Magari recuperando l’80% degli indisponibili soprattutto con una squadra che può esprimere un certo tipo di calcio, cosa che per brevi tratti della gara di domenica, soprattutto dopo il pareggio di Anastasio, abbiamo potuto vedere sul rettangolo di gioco. Il primo imperativo credo sia questo, cercare il modo per colmare questa distanza profonda che si è venuta a creare tra tifoseria e club“.

“Toscano cerca anche alcune risposte per rendere la settimana di lavoro quanto più competitiva e allenante possibile per poter poi arrivare alla partita con tutte le tessere del puzzle al loro posto, ma sono anche le risposte che la gente cerca dal club. In questo senso il Catania ha già deciso d’inserire un nuovo Direttore Generale nei quadri societari“.

“Jimenez? Anche dal nulla riesce a creare delle situazioni in grado di mettere in grave difficoltà le difese avversarie. Ricordo due episodi su tutti, nel primo tempo l’incursione in area sul lato destro con l’assist per Corallo e, nel finale, vicino alla linea di fondo l’assist per il tiro di Anastasio deviato da Zunno su cui poi si sono innestate delle polemiche su un presunto tocco di mano del giocatore che, in realtà, non c’è stato. In questo senso giusta la valutazione del sig. Ubaldi. C’è stato, semmai, un fallo di mano di Sarr in occasione della rete ospite“.

