STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania in crescita sul piano atletico. Da Frisenna indicazioni molto interessanti a Latina. Fase offensiva rimane il neo di questa squadra”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’, il collega Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo la vittoria di Latina. Ecco quanto evidenziato:

“C’è un segnale di continuità che mi va di sottolineare con riferimento alle ultime tre partite di campionato del Catania: questa squadra adesso cresce nella fase finale delle gare, cresce dal punto di vista atletico. Ed è un segnale in netta controtendenza rispetto a quello che lamentavamo nella fase più critica di questa stagione. E’ evidente che c’è stato un lavoro di carico sotto il profilo atletico importante alcune settimane fa e adesso il lavoro di scarico sta dando dei segnali tangibili all’interno di queste partite perchè sia ad Altamura, che con Foggia e Latina, la squadra passata in svantaggio è poi riuscita a rimediare in due circostanze pareggiando, a Latina vincendo. Soprattutto ha fatto la partita nella fase cruciale di ogni singolo incontro. Ad Altamura pur in inferiorità numerica il Catania ha chiuso in avanti, col Foggia idem, a Latina è stato un crescendo progressivo distribuito negli ultimi 35 minuti di gara. Questa credo che sia la base più importante su cui Toscano – in attesa di recuperare quanti più effettivi possibili – può lavorare”.

“Frisenna? A mio avviso con il suo ingresso in campo il Catania ha cambiato marcia a Latina, trovando maggiore continuità in fase offensiva anche grazie al sacrificio di Frisenna che si è spostato in fascia ed è stato determinante in alcuni momenti chiave della partita. Il ragazzo catanese ha avuto un avvio in maglia rossazzurra un pò infruttuoso per l’espulsione rimediata a Cerignola, ma sabato ha dato delle indicazioni molto interessanti di cui riteniamo Toscano terrà conto”.

“Stoppa e Dalmonte? Sono giocatori che andranno a migliorare la fase offensiva che ancora rimane il neo di questa squadra, anche in considerazione dell’assenza di Inglese. Rappresentano soluzioni che potrebbero garantire a Toscano di giocare meglio soprattutto la prima parte di ogni match perchè se è vero che abbiamo il segno ‘Più’ sul piano della crescita atletica nelle ultime tre partite, c’è anche il ‘Meno’ che somiglia a queste tre gare con primi tempi caratterizzati da poche occasioni da gol. Probabilmente questo anche a causa delle assenze nel reparto offensivo che hanno ridotto al minimo le possibilità di scelta di Toscano”.

“Il Catania ha una serie positiva in corso di 5 gare, un segnale anche questo di continuità che nella parte centrale della stagione era venuto meno. La squadra ha iniziato un mini campionato che dovrà portarlo alla conclusione della stagione mettendo ancora più certezze all’interno del gruppo con prestazioni magari più continue per presentarsi ai nastri di partenza dei playoff con degli argomenti sicuramente non di poco conto”.

