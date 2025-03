STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, risultati utili senza Inglese amplificano il valore della serie positiva. Alzare i ritmi a centrocampo”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Corner’, il collega Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo la vittoria di Messina. Ecco quanto evidenziato:

“Il dato positivo è che dopo tanto tempo il Catania ha inanellato sette risultati utili consecutivi caratterizzati – vero – da più pareggi che vittorie, però è un aspetto che in questo campionato non conoscevamo. Credo sia il miglior viatico per prepararsi per i playoff. Il fatto che in questo segmento di partite non ci sia stato Inglese, secondo me amplifica il valore di questa serie perchè chiaramente il Catania è Inglese-dipendente, inutile nasconderci. Sta facendo questo senza Inglese, senza Dalmonte, con Stoppa che ha disputato una manciata di minuti di recente”.

“L’aspetto negativo, invece, è rappresentato dal fatto che in 16 partite casalinghe il Catania ha messo a segno la miseria di 17 gol. Questo ci dà l’unità di misura del perchè in tante circostanze in casa stecca. Non è il caso di domenica scorsa, perchè il Crotone è la squadra migliore vista al Massimino come espressione di gioco e potenzialità offensive. In questo caso il Catania è stato quasi perfetto in fase di non possesso ma ha pagato il conto per le assenze di Inglese, Montalto e con un De Paoli che certamente fa meglio quando subentra”.

“A centrocampo secondo me invece oggi lo sviluppo della manovra è condizionato un pò in negativo dal calo di forma di De Rose, giocatore importante, ma quando riconquisti palla e non hai subito la giocata per verticalizzare o dare un ritmo di un certo tipo al palleggio, inevitabilmente fai chiudere l’avversario e diventa molto difficile creare occasioni. Ragazzo serio, s’impegna, però a mio avviso oggi qualcosa di più fresco servirebbe per alzare i ritmi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***