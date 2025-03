STAMPA PUGLIESE – Antenna Sud: “Catania, un gesto che va oltre i colori. Il calcio è soprattutto rispetto”

“Un gesto che va oltre i colori. I tifosi del Catania omaggiano i quattro ragazzi del Foggia, scomparsi troppo presto, nel settore ospiti vuoto del Massimino. Il calcio è rivalità, ma soprattutto rispetto”. E’ quanto evidenzia la stampa pugliese, nello specifico Antenna Sud, sottolineando la significatività del gesto. La Curva Nord Catania ha, inoltre, omaggiato i quattro tifosi volati in cielo nei mesi scorsi, al rientro dalla trasferta di Potenza, con un mazzo di fiori sotto il settore ospiti.

Da sottolineare che non è la prima volta che la tifoseria rossazzurra esprime segnali di vicinanza nei confronti della comunità foggiana, al di là della rivalità sportiva. Ricordiamo anche alcuni striscioni esposti all’esterno dello stadio a metà ottobre anche ad opera dei rappresentanti del tifo organizzato in Curva Sud: “Anime legate ad una meravigliosa storia, sarete per sempre goccia di memoria. R.I.P”. La squadra del Catania, inoltre, in occasione della gara d’andata depose un mazzo di fiori sotto la Nord dello “Zaccheria”, in rispetto delle giovanissime vittime.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***