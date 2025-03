STAMPA TRAPANESE – Puccio: “Mi aspetto una reazione d’orgoglio dal Trapani, sono fiducioso”

Il giornalista trapanese Salvatore Puccio, ai microfoni di Telesud si mostra fiducioso in vista del derby in programma domenica pomeriggio al “Provinciale” contro il Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Il campionato per me ormai è andato, il Trapani può puntare a salvare il salvabile. Domenica però ci sono tutti gli ingredienti per vivere una bella giornata in cui si festeggiano i 120 anni di storia granata. Poi il derby ha sempre un suo fascino particolare. La speranza è che Torrente e questi ragazzi avranno un’impennata d’orgoglio, una reazione. Le qualità non gli mancano. Vengono fuori da un periodo assai negativo ma peggio di così non si può andare. Mi aspetto che proprio contro il Catania ci sia questa reazione e si celebri la giornata con una bella vittoria. Ho fiducia che il Trapani possa concludere nel migliore dei modi questo campionato”.

