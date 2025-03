STOPPA: il fantasista insegue il primo gol del 2025

Finora ha firmato cinque reti in questo campionato con la maglia del Catania, quattro se si esclude il match annullato con il Taranto quando i rossazzurri s’imposero in trasferta per 5-1. In quella occasione Matteo Stoppa effettuò anche un assist, sommato agli altri quattro che hanno caratterizzato sin qui la sua performance nella stagione 2024/25. L’ultimo gol realizzato da Stoppa risale, invece, al 22 dicembre. Contribuendo alla vittoria sonante maturata al cospetto del malcapitato Sorrento al “Massimino”.

Da quel momento in poi, Stoppa non ha mai più ritrovato la via della rete. Complice l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo un mese. Successivamente il ritorno in campo nel secondo tempo di Altamura-Catania è coinciso con un’espulsione che gli è costata un doppio turno di squalifica. In seguito, panchina scaldata a Messina e rientro sul rettangolo verde nella sfida pareggiata a reti bianche contro il Crotone in casa, sciupando due occasioni, soprattutto quella che lo ha visto involarsi verso l’area di rigore avversaria per poi allungarsi sul più bello il pallone, finito tra le braccia del portiere in uscita.

Adesso che il Catania è giunto al rush finale, Stoppa necessita di mettere benzina nelle gambe e di ritrovare, al contempo, lucidità negli ultimi metri. Mister Toscano ben conosce il potenziale del ragazzo, sa che può dare una marcia in più alla squadra nelle prossime gare. Inseguendo anche il primo gol personale del 2025, che sarebbe molto importante anche per sbloccarsi mentalmente dopo un periodo particolare.

