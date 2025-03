STURARO: emblema dell’emergenza infermeria, dallo scorso anno ad oggi percentuale bassissima di minutaggio

Il Catania lo ha tesserato la scorsa stagione, in quello che è stato un mercato di autentica rivoluzione. Su Stefano Sturaro tifosi e società avevano riposto mille aspettative. Purtroppo però le cose non sono andate per il verso giusto. Da allora il centrocampista con precedenti esperienze con Hellas Verona, Modena, Juventus, Genoa e Karagumruk non è riuscito a dare il contributo che ci si attendeva, complice gli infortuni che lo hanno drasticamente e ripetutamente fermato.

Ad oggi sono 23 le partite ufficiali giocate da Sturaro in maglia rossazzurra, venendo impiegato in totale per 1.300 minuti, in pratica l’equivalente del minutaggio stagionale di Luca Verna, mediano che dopo pochi mesi ha lasciato Catania direzione Trapani. In termini percentuali, delle gare complessive disputate dal Catania da quando Sturaro milita ai piedi dell’Etna, il calciatore ligure è sceso in campo solo nel 41% dei casi.

Se consideriamo lo stesso dato tenendo esclusivamente conto dei minuti effettivi, la percentuale scende al 26%. Il giocatore che avrebbe dovuto rappresentare l’uomo simbolo del Catania – con annessa fascia da capitano – è l’emblema dell’emergenza infermeria che attanaglia i rossazzurri. Un problema, per la verità, già emerso nella passata stagione e che sta ampiamente venendo fuori quest’anno.

