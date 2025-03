TELECOLOR: “Grella, incontro positivo con Zarbano. Incontrato anche l’agente di Jimenez”

Nel corso della trasmissione sportiva Corner, su Telecolor, si conferma la forte candidatura di Alessandro Zarbano. Tra i profili valutati dalla società rossazzurra per l’affidamento del ruolo di Direttore Generale, l’ex Genoa resta in pole. Giovedì scorso c’è stato un incontro positivo tra lo stesso Zarbano ed il Vice Presidente Vincenzo Grella.

Sussisterebbero le precondizioni affinchè arrivi la fumata bianca, con la possibilità d’impostare già adesso il lavoro. Previsto un ulteriore incontro tra le parti la prossima settimana. C’è stato, inoltre, spazio per incontrare a Milano il procuratore del calciatore Kaleb Jimenez con l’idea di un prolungamento contrattuale del rapporto per altri tre anni con il Catania. Le parti si sono aggiornate ma tira aria positiva in tal senso.

