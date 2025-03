TELECOLOR: “Il Catania ha deciso di inserire un nuovo D.G. nei quadri societari”

Il Catania inserirà un nuovo direttore generale in organico. E’ quanto assicura la redazione di Telecolor, nello specifico Alessandro Vagliasindi nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’. Queste le sue parole: “Il Catania ha già deciso di inserire un nuovo direttore generale nei quadri. non è escluso che questa nuova figura possa insediarsi già nella stagione regolare ed è un professionista di comprovata esperienza che ha avuto incarichi in questo ruolo per tanti anni in un club di Serie A. Quindi da questo punto di vista la società, ammettendo che ci sono state delle valutazioni errate, vuole subito attrezzarsi anche per impostare meglio il lavoro in vista della prossima stagione”.

