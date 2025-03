TELECOLOR: “Torre del Grifo, tutto pronto per la formulazione dell’offerta alla Curatela”

Aggiornamento della situazione legata all’interesse del Catania per l’acquisizione di Torre del Grifo Village. Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi riporta quanto segue:

“Tutto pronto per la formulazione dell’offerta alla Curatela. Sono in fase di acquisizione le perizie di alcuni consulenti incaricati dal Gruppo Pelligra su alcuni aspetti operativi. Sono consulenze di professionisti del settore dell’ingegneria e fiscale su tanti aspetti legati al rilancio della struttura a 360 gradi. Per quanto riguarda la manutenzione dei quattro campi di Torre del Grifo, due in erba sintetica e due in erba naturale, questi ultimi richiedono una manutenzione di circa tre mesi per renderli operativi. Quelli in sintetico il doppio perchè quasi sicuramente si dovrà rifare anche il massetto”.

