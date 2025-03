TORRENTE (all. Trapani): “Vincere il derby, non importa come. Queste sono le partite dei giocatori che hanno attributi”

Le parole di Vincenzo Torrente, allenatore del Trapani, ai canali ufficiali granata quando si avvicina il confronto casalingo con il Catania:

“La squadra ha lavorato come al solito con grande concentrazione e impegno, vogliamo uscire da questo momento non facile, sappiamo di incontrare un’avversaria che all’inizio dell’anno era una delle favorite per la vittoria del campionato. Vogliamo cercare di vincere questa partita e ripartire. Il pubblico sarà fondamentale, come lo è stato finora, anche se dispiace perchè veniamo da una serie di sconfitte ma domani festeggiamo anche i 120 anni del Trapani e vogliamo regalare una gioia ai tifosi ed a noi stessi”.

“I derby si vincono, non ha importanza come. Bisogna metterci il cuore e tutto quello che abbiamo, non sempre i favoriti vincono, quindi noi vogliamo fare una grande prestazione per i nostri tifosi, ripeto, e per noi stessi che stiamo vivendo un momento non facile, anche se secondo me le prestazioni ci sono state. Continuiamo a fare le prestazioni, limitando gli errori che purtroppo commettiamo, tra l’altro in questo momento al primo errore veniamo puniti. Bisogna fare una partita super contro una squadra che possiede ottime individualità in tutti i reparti, costruita bene. E’ una gara difficile ma anche stimolante. Queste sono le partite dei giocatori che hanno attributi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***