TOSCANO a Telecolor: “Impegno e atteggiamento giusto, non posso perdere equilibrio e lucidità”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato ai microfoni di Telecolor il pareggio dei suoi contro il Foggia per 1-1:

“Situazione difficile, tante assenze. In questa emergenza, rispetto alla partita con la Casertana oggi abbiamo fatto molto meglio. Abbiamo rimesso in piedi la partita e provato a ribaltarla. Per l’impegno e per l’atteggiamento non posso dire nulla ai ragazzi. Cerchiamo di recuperare quanti più calciatori possibili, dobbiamo restare sul pezzo fino alla fine”.

“Non posso giudicare la frattura con la tifoseria, io non voglio sindacare sul comportamento dei tifosi: devo fare il mio lavoro, sono l’allenatore e devo pensare a tirare fuori il meglio dalla squadra. Dobbiamo riuscire a invertire questo trend. Recupereremo i ragazzi che hanno preso il virus, sperando non ci siano nuovi contagi. Faremo di tutto per recuperare anche Dalmonte per la prossima partita. Non posso perdere l’equilibrio e la lucidità”.

