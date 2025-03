TOSCANO a Telecolor: “Potevamo chiuderla per soffrire meno, vittoria per i tifosi”

Mimmo Toscano, allenatore del Catania, ha commentato ai microfoni di Telecolor il successo dei rossazzurri a Messina per 0-1 grazie al gol di Lunetta. Ecco le parole del tecnico:

“Era importante vincere per tanti motivi: era un derby, volevamo dare continuità ai nostri risultati e guadagnare posizioni in classifica. I valori, come pensavo, si sono azzerati: i ragazzi hanno saputo soffrire, noi dovevamo chiuderla per soffrire meno. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato una partita da derby, abbiamo vinto anche per i nostri tifosi. Sono le sfide che serviranno per arrivare in maniera giusta a quelle gare che contano: stiamo mettendo nello zainetto l’esperienza che ci serve per quei momenti”.

“Nel primo tempo potevamo gestire meglio delle situazioni, ma anche nella ripresa in alcune circostanze potevamo essere più cinici. Tanti sono i ragazzi che erano fermi per infortuni e hanno tanta voglia di incidere, abbiamo elementi che possono subentrare e incidere a partita in corso, con tutto l’organico proveremo a giocarcela. Anastasio ha sentito una fitta alla schiena, speriamo non sia nulla di grave: non è un infortunio muscolare. Anche in allenamento si è alzato il livello della competizione: chi vuole conquistarsi uno spazio deve mettersi in mostra. Tutti vogliono giocare. Le partite che mancano ci servono per capire cosa vogliamo fare da qui a fine stagione”.

