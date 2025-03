TOSCANO: “Problemi del Trapani non ci interessano. Daremo qualcosa di più anche per i nostri tifosi. Ecco perchè l’inserimento di Colombino nello staff”

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano interviene in sala stampa, alla vigilia del derby di Trapani. Ecco le parole del tecnico del Catania evidenziate:

“In gare come quella di Trapani devi essere massimamente lucido, avere cuore caldo e mente fredda, grande concentrazione. Quello che attraversa il Trapani a noi non interessa. Il presidente del Trapani è abituato a fare delle esternazioni ogni settimana ma ci interessa la partita che dobbiamo fare noi, affrontando i granata nel migliore dei modi, arrivando all’appuntamento forti di testa. I granata hanno tesserato in settimana Kragl? Non è un calciatore che può determinare un risultato, sappiamo le qualità sue e di tutti i calciatori del Trapani, però ripeto, quello che accade ai granata ci interessa poco”.

“Lo 0-5 maturato contro il Trapani in Coppa Italia? In occasione di quell’incontro ci ha dato qualche fastidio l’atteggiamento del Trapani, non tanto il risultato finale. Concentriamoci sul campionato, abbiamo un obiettivo finale ben preciso da raggiungere. Si azzera tutto nei derby. Per noi è una gara importante in funzione della necessità di dare continuità in termini di prestazioni e risultati, per crescere ulteriormente anche sul piano mentale, per i nostri tifosi“.

“A tal proposito ci dispiace che non saranno a Trapani perchè è un’ingiustizia, del resto i granata sono venuti regolarmente con i propri sostenitori a Catania. Daremo qualcosa di più anche per la nostra gente e dobbiamo fare una grande prestazione domani, essendo bravi ad interpretare la partita in diversi modi, a prescindere se con un blocco medio o basso. In tutti i casi devi essere aggressivo in ogni zona del campo, determinante, cattivo e cinico quando crei situazioni come quelle con il Crotone, perchè in gare equilibrate mettere la partita sui binari che vuoi è fondamentale”.

“La squadra è pronta. Come ogni settimana cerchiamo di curare nei minimi particolari l’aspetto tattico, la strategia di gara, il piano mentale che in una partita del genere ti sollecita particolarmente. Devi giocare una partita da derby, con un atteggiamento e un’attenzione da derby perchè questa non è una gara come le altre, va affrontata con grande lucidità“.

“Dini? E’ un portiere che in questa categoria ha vinto tanto. Ha molta esperienza da trasmettere ai compagni di reparto. Trasmette anche fiducia, tranquillità alla squadra, soprattutto in difesa. Per me il portiere bravo non è quello che fa il miracolo ma quello che nell’arco di un campionato o di una partita è sicuro, poi ci sta l’errore ma è fondamentale che il portiere trasmetta sicurezza, lui lo sta facendo“.

“Vince chi sbaglia meno? Il Catania deve imparare a farlo. Sta crescendo sotto questo punto di vista perchè è diventato più squadra, è un Catania più maturo, ha capito che l’equilibrio nel calcio è fondamentale. Le due fasi sono fondamentali, la lettura delle partite è fondamentale. Sta sbagliando meno il Catania, preferirei che sbagliasse meno negli ultimi 16 metri perchè dobbiamo portare più uomini dentro l’area di rigore. Ci mancano i nostri attaccanti. Dalmonte e Inglese sono quelli che riempiono meglio l’area, idem Montalto. Dobbiamo sopperire a questo. Conta l’atteggiamento in campo, riempire di più l’area anche sapendo che la palla non può arrivare, creando comunque apprensione nella squadra avversaria”.

“L’inserimento di Colombino nello staff tecnico? Abbiamo optato per questa scelta data la difficoltà riscontrata in quest’annata per i vari infortuni e recuperi, serviva una figura in più che potesse darci una mano soprattutto in chiave recupero degli infortunati dovendo a volte dividerci tra Misterbianco ed il Cibalino, cambiando superfici e non potendo seguire, magari, il programma di recupero di un giocatore piuttosto che un altro. Colombino può darci una mano nella gestione degli uomini ed era già sotto contratto, quindi perchè non sfruttare una risorsa in più?”.

“Del Fabro? Manca Di Gennaro per squalifica, posso dire che lui giocherà sicuramente essendo il sostituto naturale. Per il resto in difesa c’è un ballottaggio sul centro-sinistra, ci penserò bene perchè non puoi sbagliare in quel ruolo. Stoppa? Sta crescendo, potrebbe essere un’occasione domenica per lui affinchè torni il calciatore che è stato protagonista prima dell’infortunio. Anche Sturaro cresce. Si allena da un paio di settimane con grande intensità. E’ pronto per ritornare utile alla causa“.

“Lunetta? E’ un calciatore duttile, che ogni squadra dovrebbe avere. Può essere utilizzato in diverse zone del campo, in un momento di emergenza soprattutto in certi ruoli può essere molto utile, deve crescere perchè a volte fa 60-70 minuti di grande intensità. Deve aumentare il minutaggio, essere più continuo nell’arco della gara. Come Lunetta, anche Quaini lo puoi utilizzare in più ruoli. Ci è stato utile in molte partite sia da difensore che da centrocampo. Spero possa continuare il suo percorso di crescita. A volte Quaini si sottovaluta. Possiede un’intelligenza, una capacità di lettura, un dinamismo tali da dare l’equilibrio giusto al nostro reparto di centrocampo“.

“Cosa cambierei se potessi tornare indietro? Io cerco di guardare avanti, mai indietro. Cercando di dare il meglio di me stesso come ho sempre fatto. C’è da guardare avanti perchè quello che è stato non lo puoi cambiare. Puoi cambiare quello che sarà, invece. A partire da domani”.

