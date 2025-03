TRAPANI-CATANIA: come cambia la storia del derby siciliano

Il Catania è tornato allo stadio “Provinciale” di Trapani, due anni dopo il match di Serie D vinto di misura dalla squadra di casa con gol di Catania. Quattro anni prima ci fu l’amarissima eliminazione dai playoff di C a seguito dell’1-1 finale (reti di Taugourdeau e Curiale), risultato insufficiente per i rossazzurri allora guidati da Andrea Sottil che all’andata pareggiarono 2-2 tra le mura amiche.

La squadra di Toscano ha ritrovato un successo che, in terra trapanese, mancava dal 18 aprile 1999, in occasione della 30ª giornata di Serie C2 1998-99. In quel caso fu la doppietta di Umberto Brutto a regalare il successo ai rossazzurri di mister Cucchi che venivano da cinque risultati utili consecutivi. In quella stagione il Catania vinse il torneo, ottenendo pertanto la promozione diretta in C1.

Domenica pomeriggio si è concretizzato il secondo 0-3 della storia: il precedente maturò il 30 agosto 1989 nel contesto di un match valido per la quarta giornata della fase eliminatoria di Coppa Italia Serie C; reti siglate da Di Dio, autore di una doppietta, e Ghezzi. I rossazzurri conclusero il campionato di Serie C1 in sesta posizione e terminarono il cammino in coppa agli ottavi di finale.

Il bilancio aggiornato dei precedenti esterni del Catania al cospetto del Trapani è di 9 affermazioni granata, 5 pareggi e altrettanti successi rossazzurri. Gli altri due acuti del Catania a Trapani risalgono alla stagione 1947/48 (2-3 con doppietta di Perrone e realizzazione di Prevosti) e 1942/43 (0-5 caratterizzato dalla tripletta di Romano e dalle reti di Colaussi e Presselli).

