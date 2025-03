TRAPANI-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. A sorpresa Celli in campo. Titolari anche Di Tacchio e Stoppa, Lunetta falso 9

Le formazioni ufficiali di Trapani e Catania, avversarie allo stadio “Provinciale” per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Mister Napoli, che prende il posto in panchina dello squalificato Toscano, schiera Celli in difesa. Del Fabro sostituisce lo squalificato Di Gennaro. Di Tacchio preferito a De Rose in mezzo al campo. Stoppa e Jimenez a supporto di Lunetta.

TRAPANI (4-2-3-1): Ujkaj; Zappella, Celiento (C), Mulè, Malomo (VC); Toscano, Carraro; Ciuferri, Kragl, Piovanello; Anatriello.

A disp. di Torrente: Barosi, Salamone, Sabatino, Daka, Hraiech, Segberg, Stensrud, Verna, Sciortino, Ruggiero, De Caro, Silvestri, Ongaro, Ciotti.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Del Fabro, Celli; Raimo, Quaini (VC), Di Tacchio (C), Anastasio; Jimenez, Stoppa; Lunetta.

A disp. di Napoli: Farroni, Butano, Rizzotti, Allegretto, Gega, Frisenna, Forti, De Rose, Sturaro, De Paoli, Montalto.

