TRAPANI-CATANIA: si va verso la trasferta libera per i tifosi etnei

Domenica 30 marzo il match Trapani-Catania archivierà il marzo rossazzurro. Dopo il confronto casalingo con il Crotone, gli etnei renderanno visita alla squadra granata. Per l’occasione, secondo quanto raccolto in queste ore, si va verso la concessione della trasferta libera ai tifosi catanesi.

Due anni fa, ultima sfida tra le due compagini allo stadio “Provinciale”, l’accesso fu vietato ai supporter residenti nella provincia etnea. Gli ultras trapanesi, per protesta contro la decisione degli organi di pubblica sicurezza, nel primo quarto d’ora rimasero in assoluto silenzio con striscioni a supporto delle trasferte libere ed a sostegno di un gemellaggio che da anni esiste tra le due tifoserie. Stavolta, invece, analogamente a quanto successo nella gara d’andata al “Massimino”, non dovrebbero presentarsi restrizioni per la tifoseria ospite.

