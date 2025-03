TRAPANI-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Trapani allo stadio “Provinciale” per la 34a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo il pareggio interno riportato al cospetto del Crotone per 0-0, tornano alla vittoria piegando nettamente la resistenza granata. 0-3 il risultato finale.

Primo tempo di sostanziale equilibrio, il Catania sblocca la partita pochi minuti prima dell’intervallo siglando un gran gol con un bolide di Anastasio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ad inizio ripresa si concretizza il raddoppio catanese a firma di Lunetta, battendo il portiere con un delizioso pallonetto. Nel finale, dopo avere sfiorato in precedenti occasioni il tris, ecco la terza marcatura di Frisenna. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube (nel montaggio effettuato manca l’occasionissima di Stoppa, ndr).

VIDEO: Trapani 0-3 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

