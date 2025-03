TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 24 Marzo a domenica 30 Marzo:

LA SICILIA: “Catania, i tifosi vincono sempre. Presente anche Faggiano al Massimino”

L’EDITORIALE | Il bicchiere “mezzo”, il pareggio col Crotone tra note liete e stonate

TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Crotone, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

MERCATO: adeguato il contratto di Quaini

MERCATO: Zarbano-Grella, contatti costanti. Ultimi dettagli

EX ROSSAZZURRI – Chiricò: “A Catania si era spento il fuoco che avevo dentro. Alla Cavese mi sento importante”

SERIE C: Panchina d’Oro 2023/24, Toscano in zona podio. Vince Pagliuca

DILETTA LEOTTA: “Mi sono innamorata del calcio grazie al Catania”

A MENTE FREDDA – Tre pedine hanno dato nuova linfa al Catania. Si prepara un nuovo esame

CALENDARIO: rush finale, quale piazzamento alla portata del Catania?

VERSO TRAPANI-CATANIA: precedenti al “Provinciale”, la vittoria rossazzurra manca dal 1999

SERIE C: 33a Giornata, Ierardi inserito nella Top 11 di TuttoMercatoWeb

UFFICIALE: torna a Catania il preparatore Colombino

AVV. PUCCI: “Catania con più consapevolezza nei propri mezzi. Non un centrocampo di palleggiatori. In avanti la speranza è di recuperare Inglese”

STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Il Catania può arrivare con maggiore serenità ai playoff. Condizione atletica migliorata, difesa in crescita con Dini”

LA SICILIA – Di Tacchio: “A Trapani per vincere e dare continuità. Il pubblico di Catania mi trasmette una carica fuori dal comune”

CATANIA-AVELLINO: il Prefetto disporrà il divieto di trasferta per i tifosi irpini

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, risultati utili senza Inglese amplificano il valore della serie positiva. Alzare i ritmi a centrocampo”

ESCLUSIVA – Mosca: “Catania, il mio pensiero in vista del derby, sul progetto Pelligra, infortuni e mercato. Poche gare perse ma tanti pareggi, Toscano ha fatto di necessità virtù”

UFFICIALE: Trapani-Catania, trasferta solo per i NON residenti nella Provincia etnea. Una sconfitta per tutti

STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, la squadra ha preso consapevolezza di quello che può fare”

STAMPA LOCALE – Mannisi: “Lunetta lo metterei sempre in campo. Calendario non semplice, a Trapani servirà una prova di grande spessore”

LA SICILIA: “Il Catania Women gioca a Viagrande, smentita ogni forma di collaborazione”

AVV. CARBONE: “Catania, commessi una serie di errori per i quali speriamo si faccia tesoro. Testa, cuore e gambe a Trapani”

EZIO RACITI: “Catania, il campo è una questione di equilibrio. Trapani, non si può improvvisare l’organizzazione”

CASTELLINI: arrivato l’esordio in Serie B

CAVESE-CATANIA: scatterà il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia etnea

QUI CATANIA: ecco i giocatori in scadenza di contratto tra pochi mesi

