TUTTOCALCIOCATANIA: Latina-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto nettamente il numero maggiore di consensi al “Francioni” l’ex calciatore della Salernitana Kaleb Jimenez, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sul giocatore italo-spagnolo, autore di una doppietta (la prima con la maglia del Catania) ed in generale di una prestazione sontuosa, mettendo in evidente difficoltà la retroguardia avversaria. Secondo gradino del podio per Lunetta, efficace sia a centrocampo (sulla fascia sinistra) che in attacco, quando ha avanzato il proprio raggio d’azione su precisa richiesta di Toscano. Terzo rossazzurro più votato il capitano Francesco De Rose.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***