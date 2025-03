UFFICIALE: rinviata la partita Catania-Turris

Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, sentito il parere dei Componenti del Consiglio Direttivo, a seguito del deferimento del Procuratore Federale nei confronti della Turris, ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita di Catania, valevole per la 31a Giornata e già programmata per mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 18:30. L’impressione sempre più concreta è che anche i corallini, nei prossimi giorni, verranno esclusi dal campionato determinando ulteriori stravolgimenti nella classifica del girone C di Serie C.

