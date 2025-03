UFFICIALE: Trapani-Catania, trasferta solo per i NON residenti nella Provincia etnea. Una sconfitta per tutti

Trasferta vietata. Ancora una volta dopo il precedente divieto risalente al 2023, quando le squadre di Trapani e Catania militavano nel campionato di Serie D. Potranno raggiungere l’impianto sportivo trapanese soltanto i tifosi NON residenti nella Provincia etnea (biglietti acquistabili attraverso il circuito Vivaticket, ndr). Il provvedimento è stato ratificato in queste ore dal Prefetto di Trapani.

C’era ottimismo nel fine settimana scorso, vuoi per i rapporti amichevoli tra le due tifoserie, vuoi perchè in questa stagione ben due volte i supporter trapanesi hanno raggiunto senza restrizione alcuna lo stadio “Angelo Massimino” facendo registrare un clima di festa sugli spalti. Inoltre sono trascorsi più di 7 anni dagli incidenti che si verificarono a Palermo tra tifosi catanesi e palermitani lungo il percorso per raggiungere il “Provinciale” di Trapani.

E’ prevalso, invece, il timore che potessero verificarsi nuovi problemi proprio nel transito a Palermo, più precisamente nella zona del Viale della Regione. La questura palermitana ha posto l’accento sui rischi che si sarebbero potuti verificare e gli organi di pubblica sicurezza, in una riunione organizzata per discutere di eventuali restrizioni, hanno optato per la notifica del divieto ai tifosi residenti a Catania. Una decisione che azzera ogni rischio ma rappresenta una sconfitta per tutti e lascia più di qualche punto interrogativo.

