VERSO CATANIA-CROTONE: domenica sfida tra due delle squadre più in forma del momento. I numeri

Domenica all’ora di pranzo arriva il Crotone. Ghiotta opportunità, per il Catania, di avvicinarsi sensibilmente in classifica ai calabresi. Ma vincere non sarà facile contro un avversario quotato, tosto ed in salute. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con la consapevolezza di essere tra le più in forma del momento nel girone C di Serie C.

I rossazzurri, infatti, nelle ultime cinque partite hanno raccolto 9 punti frutto di 2 vittorie e 3 pareggi con 8 reti all’attivo e 4 al passivo. Meglio degli uomini di Toscano hanno fatto solo Avellino (15), Audace Cerignola, Monopoli e lo stesso Crotone (10). Un solo punto in più rispetto al Catania, dunque, nel medesimo periodo per gli squali, che hanno fatto registrare un ruolino di 3 successi, un pareggio ed una sconfitta realizzando 9 gol e subendone 6.

Sempre nelle ultime 5 partite, tenendo conto del dato casalingo, il Catania ha incamerato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) mettendo a segno 10 gol e subendone 5. In questo caso il rapporto gol fatti/subiti è pressochè identico per il Crotone (11/4) ma la squadra di Longo ha incassato 13 punti allo “Scida”. Fuori casa, invece, negli ultimi 5 confronti nessuno ha fatto meglio del Catania che condivide il miglior dato in termini di punti (10) con Avellino e Audace Cerignola, +3 a differenza del rendimento esterno del Crotone.

