VERSO CATANIA-CROTONE, il doppio ex Sedivec: “Sono molto legato alle due piazze, il primo amore non si scorda mai”

Riproponiamo alcune dichiarazioni rilasciate tempo fa da Jaroslav Sedivec, ex Catania e Crotone, ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com ricordando le due piazze quando si avvicina il confronto diretto in programma al “Massimino”:

“Ricordi bellissimi. Sono molto legato al sud Italia, io ho vissuto due anni sia a Catania che a Crotone. In Sicilia ricordo i derby poi, l’atmosfera incredibile che si respirava. Sono due piazze importanti che mi sono rimaste nel cuore, forse Catania un po’ di più perché era la mia prima esperienza da novellino in Italia. E’ un po’ come il primo amore, non si scorda mai. Bello ricevere l’affetto dei catanesi. Nessuna piazza in cui ho giocato si avvicina al calore del pubblico di Catania. Sarebbe stupendo vedere il Catania in categorie superiori. E’ un peccato non riscontrare la presenza in B di formazioni come quella rossoazzurra”.

“A Catania e Crotone due tra i tecnici che mi hanno trasmesso qualcosa di più rispetto agli altri.Colantuono era un grande motivatore come Gasperini che ho avuto a Crotone. Colantuono trasmetteva la sua rabbia ed energia con le parole, ma anche con un pugno o una pedata se serviva. Non ti addormentava quando parlava di schemi e tattica. Ho appreso tanto”.

“Dopo due anni fui costretto a trasferirmi da Catania avendo un contratto in essere con i Gaucci. Poi so che Pulvirenti mi ha cercato, ma purtroppo non sono riuscito a tornare come fece, invece, Peppe Mascara. Successivamente il Catania ha ottenuto la promozione in Serie A ed è stato un grande rammarico per me non avere partecipato a questa impresa di una piazza straordinaria”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***