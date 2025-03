VERSO CATANIA-CROTONE: Longo, sesto confronto ufficiale con i rossazzurri

Domenica all’ora di pranzo per la sesta volta in competizioni ufficiali il Catania se la vedrà con una squadra allenata da Emilio Longo, dopo le tre occasioni nelle quali ha sfidato l’AZ Picerno nella passata stagione, il match di Coppa Italia Serie C contro il Crotone ad agosto e la sfida di campionato persa allo “Scida” nei mesi scorsi. Bilancio di 3 affermazioni etnee, 0 pareggi e 2 acuti di compagini guidate da Longo.

Il primo confronto risale al 17 settembre 2023, quando i rossazzurri guidati da Tabbiani vinsero 2-0 in campionato per effetto della doppietta di Di Carmine. Poi, il successivo 8 novembre, altra vittoria per il Catania, stavolta in Coppa Italia Serie C ma con Michele Zeoli in panchina. Emozionante 3-2 finale: Castellini e un’autorete di Diop consentirono agli etnei di portarsi sul 2-0. Strada che sembrava in discesa, invece il Picerno tirò la testa fuori dal guscio nel secondo tempo andando a pareggiare i conti con Ciko e Vitali. Solamente a 10′ dalla fine i rossazzurri riuscirono a spuntarla grazie al gol di Deli.

Il 6 febbraio 2024, trasferta a Picerno in un match valevole per la 22/a giornata di campionato, vinsero i padroni di casa grazie ad un tiro dalla distanza di Gallo, centrocampista oggi in forza proprio al Crotone, che sorprese Albertoni al 20′ del primo tempo per il decisivo 1-0, offrendo una prova mediocre la squadra allora allenata da Cristiano Lucarelli. In seguito, ad agosto, lotteria dei rigori decisiva in favore del Catania nel 7-6 finale al “Massimino” in Coppa Italia Serie C con gol di Gomez e Luperini nei minuti regolamentari. Infine il 3-2 del Crotone allo “Scida” caratterizzato dalle reti di Silva, Gomez, Giron, Stoppa e l’autogol dello stesso Giron.

