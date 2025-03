VERSO CATANIA-CROTONE: quando i rossazzurri vinsero per l’ultima volta contro gli squali in C

Nei giorni scorsi abbiamo riepilogato i precedenti fra Catania e Crotone alle pendici dell’Etna, sottolineando come il bilancio sia abbastanza favorevole ai rossazzurri nel complesso. L’Elefante, comunque, insegue un successo tra le mura amiche che, al cospetto degli squali, nel campionato di Serie C manca dal 19 marzo 2000.

Facciamo un passo indietro, rivivendo proprio il successo maturato 25 anni fa in Sicilia. Al timone del Catania c’era Giovanni Simonelli, soprannominato “filosofo” e “professore” per il suo amore per gli studi classici culminati con la laurea in lettere classiche. I rossazzurri erano reduci da nove risultati utili consecutive e dal pareggio in extremis contro l’Atletico Catania. Avversario il Crotone di Antonello Cuccureddu. I calabresi in quella stagione erano una vera e propria corazzata, dominarono il torneo di Serie C1 trascinati da gol di De Florio, autore di ben 28 reti.

Crotone che, allora, ottenne per la prima volta nella sua storia la promozione in Serie B. Il Catania, invece, concluse l’annata al settimo posto. Si affacciava all’orizzonte etneo Riccardo Gaucci. Tornando alla partita, i rossazzurri giocarono una gara ordinata e tatticamente disciplinata sorprendendo la capolista che, in quel campionato, perse appena 3 gare. Sugli spalti, confermatissimo il gemellaggio tra le due tifoserie ancora oggi esistente.

Decisivo l’attaccante Francesco Passiatore, oggi allenatore dell’Enna Calcio (Serie D). Passiatore fece il suo ingresso in campo al 62′ prendendo il posto di uno spento Califano. Al minuto 89 trovò il varco giusto per battere la difesa rossoblu dopo che, in precedenza, Matzuzzi (tra i principali protagonisti dell’incontro) aveva portato in vantaggio il Catania (40′) e Fabbrini permise agli ospiti di pareggiare momentaneamente i conti (53′).

